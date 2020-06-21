890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начато административное расследование в отношении перевозчиков-нарушителей 3
21.06.2020 15:52
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
Школьница провалилась в карьер в Карелии и травмировалась 2
21.06.2020 21:32
Лиса с тремя детенышами заняла нору барсука (ФОТО) 1
21.06.2020 16:00
Еще 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии
Сегодня 08:43
Велодорожка в парке Победы в Петрозаводске станет освещенной 3
21.06.2020 16:26

На очистных сооружениях в Карелии пропали металлические конструкции

Новости. Криминал
13:18, 22 Июня 2020
фото: © РИА Новости/Александр Полегенько
Загрузка...

Прокуратура проверила очистные сооружения в Олонецком районе.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, на территории действующих очистных сооружений в п. Ильинский отсутствуют канализационные люки, ограждающие перила, а четыре фильтровальные емкости разрезаны и частично вывезены с территории.

Неизвестные нанесли ущерб Расчетно-ресурсному центру района.

Полиция возбудила уголовные дела.

Проводится предварительное расследование.

Ранее рецидивисты из Карелии решили обогатиться на краже люков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-22 14:25:02
Самобытные. Местечковый блогер Степанов об этом в интернете не напишет.
миша
2020-06-22 14:41:51
новый, ты, хоть и лишен самобытности, но почитай, что писал этот Степанов в чернике.
zanoza
2020-06-22 13:31:52
А почему на стратегическом объекте нет охраны? Вот куда нужно прокуратуре смотреть, а не ущерб подсчитывать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»