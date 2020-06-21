На очистных сооружениях в Карелии пропали металлические конструкции

Прокуратура проверила очистные сооружения в Олонецком районе.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, на территории действующих очистных сооружений в п. Ильинский отсутствуют канализационные люки, ограждающие перила, а четыре фильтровальные емкости разрезаны и частично вывезены с территории.

Неизвестные нанесли ущерб Расчетно-ресурсному центру района.

Полиция возбудила уголовные дела.

Проводится предварительное расследование.

Ранее рецидивисты из Карелии решили обогатиться на краже люков.