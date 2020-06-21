На очистных сооружениях в Карелии пропали металлические конструкции

Прокуратура проверила очистные сооружения в Олонецком районе.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, на территории действующих очистных сооружений в п. Ильинский отсутствуют канализационные люки, ограждающие перила, а четыре фильтровальные емкости разрезаны и частично вывезены с территории.
Неизвестные нанесли ущерб Расчетно-ресурсному центру района.
Полиция возбудила уголовные дела.
Проводится предварительное расследование.
Ранее рецидивисты из Карелии решили обогатиться на краже люков.
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