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21.06.2020 19:00

Рецидивисты из Карелии решили обогатиться на краже люков

Новости. Криминал
09:39, 22 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В апреле в дежурную часть полиции поступила информация о том, что на участке автодороги "Кола" пропали семь чугунных люков, сообщили в МВД Карелии.

Сумма ущерба составила более 58 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастны двое жителей поселка Пиндуши, оба ранее судимые. В начале апреля в ночное время мужчины на автомобиле возвращались из Петрозаводска домой. Их внимание привлекли металлические крышки дождеприемников. Они погрузили крышки и корпуса люков в машину, а затем сдали в пункт приема металла.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным кражам на территории района.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее жители Карелии сдали в металлолом стокилограммовые вилы.

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Комментарии

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кир
2020-06-22 10:28:54
Цивилизация рецидивистов и ещё не сидевших.
Гость
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