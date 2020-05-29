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Жители Карелии сдали в металлом стокилограммовые вилы

Новости. Криминал
12:50, 30 Мая 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Полицейские раскрыли кражу в Олонецком районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление представителя одной из агрофирм района – с территории предприятия были похищены вилы от погрузчика. Ущерб составил 12 950 рублей.

В ходе проверки были установлены подозреваемые – жители Олонецкого района 22 и 23 лет. В полиции они рассказали, что работали неподалеку. В один из дней заметили погрузчик, который стоял в отдалении и не использовался в сельхозработах. Приехав на машине ночью, молодые люди сняли вилы весом более 100 килограмм, перенесли их в прицеп и покинули территорию. На следующий день сдали их в пункт приема металлолома. "Выручку" в 2500 рублей разделили поровну и потратили. Нанесенный ущерб обязались возместить.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пролом году двое жителей Карелии были задержаны за попытку украсть и сдать в металлолом рельсы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-30 13:07:12
Мишины земляки самобытят по ночам
миша
2020-05-30 13:57:04
новый, так у меня хоть земляки есть. А ты бедняжка лишенная самобытности и ума так маешься.
Гость
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