Жители Карелии сдали в металлом стокилограммовые вилы

Полицейские раскрыли кражу в Олонецком районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление представителя одной из агрофирм района – с территории предприятия были похищены вилы от погрузчика. Ущерб составил 12 950 рублей.

В ходе проверки были установлены подозреваемые – жители Олонецкого района 22 и 23 лет. В полиции они рассказали, что работали неподалеку. В один из дней заметили погрузчик, который стоял в отдалении и не использовался в сельхозработах. Приехав на машине ночью, молодые люди сняли вилы весом более 100 килограмм, перенесли их в прицеп и покинули территорию. На следующий день сдали их в пункт приема металлолома. "Выручку" в 2500 рублей разделили поровну и потратили. Нанесенный ущерб обязались возместить.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пролом году двое жителей Карелии были задержаны за попытку украсть и сдать в металлолом рельсы.