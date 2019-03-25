На одной из улиц Петрозаводска будет затруднено движение

В течение нескольких дней будет затруднено автомобильное движение по улице Мелентьевой, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Причина временного неудобства – выполнение дорожных работ.

С 25 по 28 марта из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом будет частично ограничено автомобильное движение на участке улицы Мелентьевой вблизи домов №№ 40 – 44.