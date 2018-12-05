На одной из улиц Петрозаводска неизвестные подожгли две хозпостройки

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Пожары произошли в минувший вторник, 4 декабря, на улице Коммунистов в хозпостройках, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 22.52 загорелась хозяйственная постройка на ул. Коммунистов, 10. В результате повреждена стена и кровля на общей площади 6 кв м.
В 23.14. На той же улице в районе дома 33 произошел еще один пожар в хозпостройке. В результате повреждены две пластиковых оконных рамы на общей площади 0,5 кв м.
В обоих случаях причиной пожара является поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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