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Новости. Общество
11:10, 19 Февраля 2019
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

На одной из улиц Петрозаводска ограничат движение

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В течение нескольких дней будет затруднено автомобильное движение по улице Балтийской из-за ремонта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Причина временного неудобства – выполнение дорожных работ.

С 19 по 25 февраля из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом покрытия будет частично ограничено автомобильное движение на участке улицы Балтийской в районе дома №13.

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