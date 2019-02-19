На одной из улиц Петрозаводска ограничат движение

В течение нескольких дней будет затруднено автомобильное движение по улице Балтийской из-за ремонта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Причина временного неудобства – выполнение дорожных работ.

С 19 по 25 февраля из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом покрытия будет частично ограничено автомобильное движение на участке улицы Балтийской в районе дома №13.