На одной из улиц Петрозаводска ограничат движение

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В течение нескольких дней будет затруднено автомобильное движение по улице Балтийской из-за ремонта, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Причина временного неудобства – выполнение дорожных работ.
С 19 по 25 февраля из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом покрытия будет частично ограничено автомобильное движение на участке улицы Балтийской в районе дома №13.
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