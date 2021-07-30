На одном из оживленном перекрестков Петрозаводска изменилось движение транспорта

Об изменении схемы движения на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Ленинградской рассказали в городской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупредила об изменении движения на перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта.

На улице Ленинградской со стороны набережной Варкауса теперь можно поворачивать направо, на проспект Октябрьский, из крайней правой и средней полосы.

На Октябрьском проспекте при движении в сторону центра повернуть налево, на улицу Ленинградскую, можно из крайней левой и средней полосы.