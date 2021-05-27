Очередной водитель попал в аварию при выезде с заправки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль протаранил встречную машину в аварии на Лососинском шоссе.

Очередное ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло 28 мая в 11.50 на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Ярославская.

На видео заметно, как один из автомобилей, пытаясь выехать с расположенной рядом заправки в сторону города, задел проезжавшую мимо машину. Та, в свою очередь, поменяла траекторию движения и протаранила автомобиль третьего участника аварии, двигавшегося по встречке.

Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», аварию зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Напомним, это не первое подобное ДТП на этом перекрестке. В октябре 2020 года легковой автомобиль буквально «затерло» между грузовиком и автобусом в групповой аварии.