На опасном участке дороги в отдаленном микрорайоне Петрозаводска установят светофор

На Соломенском шоссе в районе пересечения с улицей Федора Тимоскайнена оборудуют регулируемый пешеходный переход, сообщили в администрации Петрозаводска.

Возле остановок на участке дороги Соломенского шоссе возле пересечения с улицей Федора Тимоскайнена оборудуют регулируемый переход. Светофорный объект будет оснащен пешеходным вызывным устройством. Кроме того, по обеим сторонам улицы близ остановок устроят тротуары и смонтируют ограждения.

Установка светофора позволит пешеходам безопасно пересекать проезжую часть после выхода из общественного транспорта. Кроме того, поблизости расположена средняя школа № 7. Маршрут многих учеников к образовательному учреждению пролегает через шоссе. В администрацию города неоднократно поступали обращения от жителей Соломенного с просьбой рассмотреть возможность оборудования перехода на этом участке.

Кроме оборудования пешеходного перехода планируется также развести остановки на большее расстояние, чтобы обеспечить водителям и пешеходам лучший обзор. Работы планируется включить в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. Их стоимость по проекту составит около шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стертый пешеходный переход у школы в Петрозаводске восстановят в этом году.