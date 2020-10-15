890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
С Нового года будут введены новые правила перевозки детей
15.10.2020 20:40
Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека
15.10.2020 23:30
Роспотребнадзор: непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы 2
15.10.2020 21:05
Водитель легковушки чуть не сбил семь человек на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 4
15.10.2020 16:38
Житель поселка Карелии, пропавший по дороге на работу, найден мертвым 3
Сегодня 11:38

На опасном участке дороги в отдаленном микрорайоне Петрозаводска установят светофор

Новости. Общество
14:32, 16 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

На Соломенском шоссе в районе пересечения с улицей Федора Тимоскайнена оборудуют регулируемый пешеходный переход, сообщили в администрации Петрозаводска.

Возле остановок на участке дороги Соломенского шоссе возле пересечения с улицей Федора Тимоскайнена оборудуют регулируемый переход. Светофорный объект будет оснащен пешеходным вызывным устройством. Кроме того, по обеим сторонам улицы близ остановок устроят тротуары и смонтируют ограждения.

Установка светофора позволит пешеходам безопасно пересекать проезжую часть после выхода из общественного транспорта. Кроме того, поблизости расположена средняя школа № 7. Маршрут многих учеников к образовательному учреждению пролегает через шоссе. В администрацию города неоднократно поступали обращения от жителей Соломенного с просьбой рассмотреть возможность оборудования перехода на этом участке.

Кроме оборудования пешеходного перехода планируется также развести остановки на большее расстояние, чтобы обеспечить водителям и пешеходам лучший обзор. Работы планируется включить в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. Их стоимость по проекту составит около шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стертый пешеходный переход у школы в Петрозаводске восстановят в этом году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

15.10.2020 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»