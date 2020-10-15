Стертый пешеходный переход у школы в Петрозаводске восстановят в этом году

Пешеходный переход у школы №46 на бульваре Интернационалистов обещают оборудовать в два этапа.

Напомним, родители собирали подписи за восстановление "зебры" у школы №46. Пешеходный переход со стороны бульвара Интернационалистов у ЖК "Иволга" стерли в сентябре. Школьники не могут, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.

Представители администрации Петрозаводска заявили, что уже запланировано обустройство пешеходного перехода у школы №46. Об этом сообщается в паблике ОНФ в Карелии. На круглом столе, организованным карельским отделением Общероссийского народного фронта, общественники вместе с представителями ГИБДД и органов власти обсудили результаты мониторинга обустройства дорожной сети вблизи образовательных учреждений Петрозаводска.

Обустройство пешеходного перехода у школы №46 на Интернационалистов пройдет в два этапа. Разметка и знаки вернутся на этот участок пути следования школьников уже в 2020 году, а светофорный объект и ограждения здесь установят в следующем году.

Также в ходе круглого стола представители администрации пообещали, что в 2020 году будут окончены работы по строительству тротуара по улице Ватутина, где дети ходят в школу № 11.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход стерли у школы №46 по предписанию ГИБДД.