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Стертый пешеходный переход у школы в Петрозаводске восстановят в этом году

Новости. Общество
07:25, 16 Октября 2020
фото: © Читатели "Столицы на Онего"
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Пешеходный переход у школы №46 на бульваре Интернационалистов обещают оборудовать в два этапа.

Напомним, родители собирали подписи за восстановление "зебры" у школы №46. Пешеходный переход со стороны бульвара Интернационалистов у ЖК "Иволга" стерли в сентябре. Школьники не могут, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.

Представители администрации Петрозаводска заявили, что уже запланировано обустройство пешеходного перехода у школы №46. Об этом сообщается в паблике ОНФ в Карелии.  На круглом столе, организованным карельским отделением Общероссийского народного фронта, общественники вместе с представителями ГИБДД и органов власти обсудили результаты мониторинга обустройства дорожной сети вблизи образовательных учреждений Петрозаводска.

Обустройство пешеходного перехода у школы №46 на Интернационалистов пройдет в два этапа. Разметка и знаки вернутся на этот участок пути следования школьников уже в 2020 году, а светофорный объект и ограждения здесь установят в следующем году.

Также в ходе круглого стола представители администрации пообещали, что в 2020 году будут окончены работы по строительству тротуара по улице Ватутина, где дети ходят в школу № 11.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход стерли у школы №46 по предписанию ГИБДД.

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Комментарии

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Off
2020-10-16 07:46:46
дождутся когда выпадет снег ..и восстановят . Потом приедет мэрша ,чтобы перерезать ленточку...
кир
2020-10-16 09:20:50
Off, не твой слог. Сначала проголосовали... и далее по тексту. :)




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