На Осенней сельскохозяйственной ярмарке стартовала специальная акция – "Мясные дни"

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка по улице Инженерной приглашает горожан на "Мясные дни".

Свежую говядину, свинину, телятину, птицу, мясные продукты и полуфабрикаты можно будет приобрести у крупных карельских поставщиков из Олонецкого и Пряжинского районов – ООО "Совхоз "Аграрный", ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" (только 31 октября), ОАО "Племсовхоз "Мегрега" (только 31 октября) и АО "Эссойла".

АО "Эссойла" ждёт покупателей свежего мяса с 9.00 до 17.00.

Мясо и мясные продукты можно также приобрести у представителей местных фермерских хозяйств – КФХ Сулим Т.В., КФХ Фурман И.В., КФХ Байрамова Х.С. и КФХ Мустафаева Е.А.

Мясные полуфабрикаты – фарш, колбасные изделия, консервы и пельмени – представят ООО ПМК "Онежские деликатесы", ИП Полетаев А.Е. и ИП Евдокимов И.А.

И что особенно приятно, для жителей Кукковки, Древлянки и Ключевой до 1 ноября организованы бесплатные рейсы на ярмарку! Расписание смотрите здесь.