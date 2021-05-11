На остановку в центре Петрозаводска вернули скамейки после возмущения горожан

На Студенческом бульваре в карельской столице установлены скамейки и урны, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с обращениями горожан администрация Петрозаводска обратилась к подрядчику с ходатайством о необходимости оборудования остановочного комплекса в центре города.



ООО «ТехРент» завершил установку скамеек и урн на Студенческом бульваре. Работы проведены в рамках спонсорской помощи.

Малые архитектурные формы были закуплены администрацией Петрозаводска еще в прошлом году. Решение об их использовании принято в связи с обращениями горожан, опубликовавших в соцсетях просьбу сделать остановочный комплекс на Студенческом бульваре более комфортным.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что горожане возмущены тем, что на Студенческом бульваре не осталось ни одной скамейки.