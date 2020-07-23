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На отремонтированные дороги Петрозаводска наносят разметку

Новости. Общество
17:40, 24 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик продолжает наносить горизонтальную разметку на магистралях карельской столицы, где завершен ремонт.

По сообщению администрации города, в данный момент основные работы развернулись на проезжих частях, восстановленных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Новая разметка уже появилась на Лесном проспекте (от Карельского проспекта до Лососинского шоссе), Соломенском шоссе, на улицах Ватутина и Университетской. Ещё ранее – на Гвардейской, Муезерской и улице Чапаева, а также на Вытегорском и Шуйском шоссе.

В ближайшее время работы продолжатся на Высотном проезде, Вознесенском шоссе, Сыктывкарской улице и Первомайском проспекте. Помимо этого, подрядчик восстанавливает разметку на петрозаводских автодорогах в рамках гарантийных обязательств.

Ранее власти оценили ремонт дорог в Карелии.

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