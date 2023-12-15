На оживленном перекрестке в Петрозаводске столкнулись два автомобиля

На месте ДТП теперь образуются огромные пробки после изменения режима работы светофоров.

Вечером 18 декабря на перекрестке улиц Антикайнена и Гоголя столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

Тем же утром автомобили встали в огромную пробку в связи с изменениями режима работы светофоров. Водители написали множество обращений в Госавтоинспекцию Петрозаводска.