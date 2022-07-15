На планерке в мэрии обсудят социально-экономическое развитие Петрозаводска

Глава Петрозаводска анонсировал тему очередного планерного заседания в мэрии.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский опубликовал пост о Петрозаводске. Который с каждым днем становится все красивее и комфортнее благодаря финансовой поддержке республиканского правительства.

«Каждый из нас хочет, чтобы Петрозаводск становился красивее, уютнее, комфортнее. Вся деятельность городских властей направлена в первую очередь на это. Уверен, многие горожане уже видят изменения в лучшую сторону. Но нужно признать, что многое нам не удалось бы сделать без поддержки главы Карелии Артура Парфенчикова, по инициативе которого Петрозаводск получил большую субсидию на социально-экономическое развитие», - написал Любарский.

По словам мэра, модернизация городского освещения, новые троллейбусы, благоустройство, ремонт дорог – всё это без субсидии регионального правительства было бы в далекой перспективе.

Подробнее о социально-экономическом развитии города пойдет рахговор на планерке в понедельник, 18 июля.

Начало, как обычно, в 10.00. Трансляцию можно посмотреть в паблике мэрии или здесь.