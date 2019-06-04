На подготовку образовательных учреждений Петрозаводска к учебному году потратят 125 млн рублей

В образовательных учреждениях Петрозаводска идут масштабные ремонтные работы, сообщили в администрации города.

О подготовке муниципальных образовательных учреждений карельской столицы к началу нового 2019-2020 учебного года шла речь на очередном городском тематическом совещании под руководством Ирины Мирошник.

С докладом о работах, запланированных в подведомственных администрации организациях, выступила начальник управления образования Светлана Пахомова. По ее словам, 1 сентября 2019 года более 47 тысяч обучающихся и воспитанников придут в обновленные детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Среди них около 3700 первоклассников, места в дошкольных образовательных организациях получат более 4000 детей.

В ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году основное внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, проведению капитальных и косметических ремонтов, санитарных, гигиенических и медицинских мероприятий, улучшению состояния пришкольных территорий, обновлению материально-технической базы.

Так, например, запланирована установка системы видеонаблюдения в 34 детских садах, 26 школах и 3 учреждениях дополнительного образования. Таким образом, к началу нового учебного года 100% учреждений будут оборудованы системами видеонаблюдения.

На выполнение ремонтных работ в 2019 году будут направлено порядка 125 млн рублей из городского, регионального и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников. На эти средства, в частности, запланированы мероприятия по капитальному ремонту (модернизации) тепловых узлов с установкой автоматизированных систем управления отпуском тепловой энергии в зависимости от параметров температуры наружного воздуха. Работы пройдут в 20 учреждениях. В 2019 году планируется также модернизировать теплоузлы в 22 учреждениях. Образовательные организации заключают энергосервесные контракты по модернизации систем теплоснабжения и освещения.

Во всех общеобразовательных учреждениях Петрозаводска запланировано выполнение косметических ремонтов учебных кабинетов, лестничных пролетов, рекреаций и других помещений. В настоящее время начались мероприятия по промывке и опрессовке отопительной системы объектов образования в рамках подготовки учреждений к новому отопительному сезону.

"Уже на сегодня по всем ремонтным работам подготовлены проектно-сметная документация, начались аукционные процедуры. Часть ремонтных работ завершена досрочно. В период с 1 по 12 августа будет работать межведомственная комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году", - сказала Светлана Пахомова.