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Новости. Общество
07:25, 20 Декабря 2018
фото: Pixabay

На проезд к месту отдыха неработающие пенсионеры Карелии получили около 80 млн рублей

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За год компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили более 11,5 тысяч пенсионеров, сообщили в ОПФ по Карелии.

Компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили 11 646 пенсионеров республики на общую сумму 78 млн рублей. Для сравнения – за 11 месяцев прошлого года компенсацию получили 10 995 человек на сумму 70 млн рублей, пишет "Карелия".

Проездными талонами на железнодорожный транспорт воспользовались 578 человек, проездными талонами на воздушный транспорт воспользовались 47 человек.

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