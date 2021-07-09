На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)

Собственник начал демонтаж старого деревянного здания на проспекте Ленина, чтобы построить вместо него гостиницу.

В центре Петрозаводска начался снос деревянного неэксплуатируемого здания по адресу: Ленина, 10 а.

Корреспондент «Столицы на Онего» сделал фото с места событий - в настоящее время здесь работает экскаватор.

Напомним, ранее горожане обратили внимание на забор вокруг одного из старейших зданий на проспекте Ленина.

Редакция выяснила, что ранее на градостроительном совете администрации Петрозаводска после рассмотрения архитектурным сообществом был согласован проект строительства здания общественного назначения - гостиницы на месте деревянного и давно не эксплуатируемого дома на проспекте Ленина, 10 а.

В администрации заверили, что архитекторами учтены все замечания и предложения по сохранению архитектурного облика центральной части города при строительстве нового объекта.

Застройщик принес извинения за возможные неудобства при производстве строительных работ. В здании не будет строиться подземный паркинг и не будут применяться сваебойные машины.

Администрация города отдельно обратила внимание строителей на необходимость сохранения яблонь вдоль проспекта Ленина.