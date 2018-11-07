На Путкинской ГЭС завершился капитальный ремонт

В ходе реализации ремонтной программы энергетики ТГК-1 завершили капремонт гидроагрегата №2 на Путкинской ГЭС — первенца Кемского каскада, с которого началось освоение и использование энергоресурсов реки Кемь.

Для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации станции был выполнен большой объем регламентированных и сверхтиповых работ с полной разборкой гидроагрегата. Специалисты осуществили ремонт вала турбины и рабочего колеса.

— Системное проведение ремонтов гидроагрегатов и реконструкция энергетического оборудования повышает надежность работы станции. После завершения приемо-сдаточных испытаний в течение 48 часов гидроагрегат был успешно введен, — отмечает главный инженер Каскада Кемских ГЭС ПАО "ТГК-1" Владислав Панкратов.

Ремонтная программа ПАО "ТГК-1" направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства.