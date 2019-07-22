На развитие дорожной инфраструктуры Кондопожского района выделено 843 млн рублей

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик проконтролировал реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на объектах Кондопожского района.

Осмотр Александр Чепик, министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Алексей Кайдалов, депутат законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина и глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников начали с центральных улиц города, контракт на ремонт которых стоимостью 50,5 млн рублей заключен с ООО "Кондопожское ДРСУ".

На сегодняшний день завершено асфальтирование улицы Бумажников. Продолжаются работы на улицах Пролетарская и М. Горького, на площади Мира и Привокзальной площади. При этом все работы по замене коммуникаций прошли до того, как строители начали укладывать новый асфальт.

Как пояснил Садовников, контроль за качеством работ по нацпроекту трехступенчатый, в том числе задействованы две независимые компании: одна – по договору с ДРСУ, вторая – с администрацией.

Большой ремонт ведётся на федеральной трассе "Кола" вокруг Петрозаводска, а также на региональных дорогах в северном направлении.

Одной из них стала дорога "Станция Шуйская-Гирвас", ремонт которой проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорога будет отремонтирована вплоть до самой Спасской Губы и еще несколько километров за населенным пунктом. Государственный контракт на выполнение работ стоимостью 671,4 млн рублей заключен с АО "ВАД". Окончание работ запланировано на ноябрь 2019 года, но строители заверили, что, если сильно не помешает погода, закончат ремонт дороги к концу октября.

Большой отрезок дороги проходит по Петровскому сельскому поселению, которое теперь включает в себя посёлок Марциальные Воды. Здесь премьер-министр Карелии ознакомился с ходом работ по обустройству недостающих элементов трассы, проходящей по территории курортного посёлка. Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству тротуаров, современного освещения автодороги, посадочных площадок, остановочных автопавильонов и пешеходных переходов. Стоимость контракта составляет около 19 млн рублей. Все работы должны быть завершены до середины августа, когда будет праздноваться 300-летие первого российского курорта.

Подводя итог рабочей поездки, Александр Чепик отметил, что по окончанию этих работ Марциальные Воды станут комфортнее и безопаснее и для жителей посёлка, и для отдыхающих санатория и многочисленных туристов, посещающих этот уголок Карелии. Кроме того, в Кондопожском районе планируется выполнение ещё ряда работ по ремонту и обустройству автодорог и мостов, что повысит инвестиционную и туристическую привлекательность района.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 гола в Карелии должны быть отремонтированы 1145 километров дорог регионального значения. На эти цели министерством транспорта РФ для Карелии предусмотрены 13 млрд 298 млн рублей.