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На ремонт дорог двум районам Карелии выделено более 100 млн рублей

Новости. Общество
12:58, 22 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, в каких районах в этом году отремонтируют дороги.

В ходе прямой линии, посвященной расселению аварийного жилья, строительству и ремонту дорог, руководитель региона сегодня поделился планами по реконструкции дорог в районах. Так, по словам Парфенчикова, в этом году в приоритете Кемь и Калевала.

"Выделили беспрецедентные деньги двум районам. Это Кемь, потому что в прошлом году там были серьезные проблемы. Это Калевала, потому что в следующем году отметим там День республики, там давно серьезно не работали. Лучше одному району выделить 50 млн, чем пяти – по десять млн. Будем проектировать серьезные работы, будем тем самым способствовать приходу на ремонтные работы компаний, которые способны и такие ресурсы осваивать, и готовы привозить соответствующую технику, асфальтовые заводы", - сказал глава Карелии.

Глава Минтранса республики Сергей Щебекин отметил, что на сегодняшний день на дорогу в Кеми уже выделено более 50 млн рублей. В июне будет завершен первый этап протяженностью в 2 км в самой Кеми.

"В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. Срок завершения работ – 6 июня. После этого сразу приступаем к работе. Подрядчик уже определен. Думаю, что до конца сезона дорога в Кеми будет", - заявил Щебекин.

Также за счет выделенных 50 млн планируется завершить начатый в 2019 году ремонт дорог на четырех центральных улицах города.

Глава Карелии отметил, что Кемь и Беломорск будут в зоне особого внимания властей.

"Понимаем вместе с федеральными дорожниками, что нам придется в кратчайшие сроки делать дороги до портов. Конечно, нам придется реконструировать дороги Кемь – Рабочеостровск с обустройством инфраструктуры вокруг нее, и дорогу через Беломорск, главный проспект города, который является региональной дорогой", - отметил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Григорий
2020-05-22 14:51:53
Если деньги "освоят чьи то карманы" , то дорог опять не будет.
Нынче жители города наблюдают как подкрашивают фасады домов для показухи ,пока не знаем кому, с двух сторон, где проходит дорога ,по которой поедет "шляпа" дом приведут в божеский вид, относительно в божеский, вся остальная часть: то что во дворе, останется обглоданной и обшарпанной, ну смех просто!?!
Лет 30 уже эти дома не красили, в своё время это делали белорусы, три-четыре люльки тогда висели на домах и через три недели дом был покрашен, сейчас куча "лесов" с сеткой, полуграмотные рабочие с матом и сигаретами ходят по этим лесам , прямо у окон жильцов, конечно, без масок и кто они не знает никто, не говоря уже о грязи в подъездах,в которые они заходят и хранят там свои железяки...
Есть хоть один ответственный за этот бардак?
И зачем выделять миллионы на откровенную показуху...
Руслан
2020-05-22 14:09:25
Про премию Дегтярёву вам доведут на совещании , позже .
Влад
2020-05-22 13:02:56
Стесняюсь просить,а какая сумма из этих денег выделена г.Дегтяреву на премию?
Гость
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