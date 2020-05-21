На ремонт дорог двум районам Карелии выделено более 100 млн рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, в каких районах в этом году отремонтируют дороги.

В ходе прямой линии, посвященной расселению аварийного жилья, строительству и ремонту дорог, руководитель региона сегодня поделился планами по реконструкции дорог в районах. Так, по словам Парфенчикова, в этом году в приоритете Кемь и Калевала.

"Выделили беспрецедентные деньги двум районам. Это Кемь, потому что в прошлом году там были серьезные проблемы. Это Калевала, потому что в следующем году отметим там День республики, там давно серьезно не работали. Лучше одному району выделить 50 млн, чем пяти – по десять млн. Будем проектировать серьезные работы, будем тем самым способствовать приходу на ремонтные работы компаний, которые способны и такие ресурсы осваивать, и готовы привозить соответствующую технику, асфальтовые заводы", - сказал глава Карелии.

Глава Минтранса республики Сергей Щебекин отметил, что на сегодняшний день на дорогу в Кеми уже выделено более 50 млн рублей. В июне будет завершен первый этап протяженностью в 2 км в самой Кеми.

"В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. Срок завершения работ – 6 июня. После этого сразу приступаем к работе. Подрядчик уже определен. Думаю, что до конца сезона дорога в Кеми будет", - заявил Щебекин.

Также за счет выделенных 50 млн планируется завершить начатый в 2019 году ремонт дорог на четырех центральных улицах города.

Глава Карелии отметил, что Кемь и Беломорск будут в зоне особого внимания властей.

"Понимаем вместе с федеральными дорожниками, что нам придется в кратчайшие сроки делать дороги до портов. Конечно, нам придется реконструировать дороги Кемь – Рабочеостровск с обустройством инфраструктуры вокруг нее, и дорогу через Беломорск, главный проспект города, который является региональной дорогой", - отметил Артур Парфенчиков.