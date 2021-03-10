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На севере Карелии будут искать "торговцев смертью"

Новости. Криминал
11:53, 11 Марта 2021
фото: © коллаж Столица на Онего
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Полиция Беломорска объявила о начале антинаркотической акции.

В период с 15 по 26 марта в Беломорском района пройдет первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Об этом информирует газета "Беломорская трибуна" со ссылкой на полицию.

Целью акции является привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления; выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; сбор и проверка оперативно-значимой информации; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

"В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств, может на условиях анонимности сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета, позвонив на специальные телефонные номера. В ОМВД России по Беломорскому району организованы телефоны доверия: 8(81437) 5-90-17, 89814024688, или "02", конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.

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