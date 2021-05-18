На севере Карелии из вольера на Новой Погранзаставе сбежали два щенка

Поиски двух щенков лайки, сбежавших из вольера в Костомукше, увенчались успехом.

В группе «Беседка в Костомукше товарной» появилась просьба о помощи в поиске двух щенков.

«Здраствуйте! Прошу помощи! Из вольера на Новой Погранзаставе сбежали два щенка лайки светло-коричневого цвета, девочка и мальчик. Фото нет», — обратился к подписчикам паблика хозяин собак.

Костомукшанин попросил тех, кто увидит собак, сообщить ему информацию по телефону или в соцсети.

Жители Костомукши поделились информацией о том, где видели беглецов, и, судя по комментариям, уже на следующий день щенки воссоединились с хозяевами.