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На севере Карелии из вольера на Новой Погранзаставе сбежали два щенка

Новости. Общество
14:37, 19 Мая 2021
фото: © decordog.ru
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Поиски двух щенков лайки, сбежавших из вольера в Костомукше, увенчались успехом.

В группе «Беседка в Костомукше товарной» появилась просьба о помощи в поиске двух щенков.

«Здраствуйте! Прошу помощи! Из вольера на Новой Погранзаставе сбежали два щенка лайки светло-коричневого цвета, девочка и мальчик. Фото нет», — обратился к подписчикам паблика хозяин собак.

Костомукшанин попросил тех, кто увидит собак, сообщить ему информацию по телефону или в соцсети.

Жители Костомукши поделились информацией о том, где видели беглецов, и, судя по комментариям, уже на следующий день щенки воссоединились с хозяевами.

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