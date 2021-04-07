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Житель Карелии украл с резервной ЛЭП более 2 километров проводов

Новости. Криминал
14:43, 08 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Мужчина в Лоухском районе обокрал одно из местных предприятий почти на 400 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление отом, что  с резервной ЛЭП, принадлежащей одному из предприятий, неизвестный похитил 2 250 метров провода и специальные устройства для подвешивания и изоляции кабелей. Сумма ущерба составила более 382 тысяч рублей.

В ходе работы по раскрытию преступления сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель, который дал признательные показания. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у него похищенное имущество. Мужчина планировал его сбыть, однако не успел осуществить задуманное.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-04-08 15:37:48
Был показательно казнен в присутствии жителей. Возможный сценарий. Кроме боли и смерти ничего они не боятся, - сказал кот.
карел
2021-04-08 15:33:06
" Пока живут на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки " ( А.Ивашкевич
бюджет
2021-04-08 15:22:32
Подобное было в 90-е. ВОЗВРАЩАЮТСЯ? А Рывок, Подъем, Время нет на раскачку????
Гость
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