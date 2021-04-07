Житель Карелии украл с резервной ЛЭП более 2 километров проводов

Мужчина в Лоухском районе обокрал одно из местных предприятий почти на 400 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление отом, что с резервной ЛЭП, принадлежащей одному из предприятий, неизвестный похитил 2 250 метров провода и специальные устройства для подвешивания и изоляции кабелей. Сумма ущерба составила более 382 тысяч рублей.

В ходе работы по раскрытию преступления сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель, который дал признательные показания. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у него похищенное имущество. Мужчина планировал его сбыть, однако не успел осуществить задуманное.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.