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На севере Карелии осужден водитель, устроивший пьяное ДТП с пострадавшими

Новости. Происшествия
12:52, 11 Мая 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Судья учел наличие у виновника ДТП на иждивении ребенка и оставил водителя на свободе, сообщили на сайте Муезерского районного суда.

Вступил в силу приговор Муезерского районного суда в отношении жителя поселка Ледмозера, устроившего в пьяном виде ДТП на трассе «Кола», в котором серьезно пострадали пассажиры его машины.

В апреле 2020 года 23-летний житель Ледмозера пьяным сел за руль, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП получил травмы сам водитель, также серьезно пострадали пассажиры автомобиля: мужчины 32 и 19 лет.

Суд квалифицировал действия подсудимого как нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека.

В результате суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ребенка — и признал молодого человека виновным, назначив ему 3 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Напомним, на месте ДТП в апреле 2020 года 23-летний водитель перевернувшегося авто находился с признаками опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался.

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Комментарии

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Тихий
2021-05-11 13:06:21
Только пожизненное лишение прав и конфискация транспортного средства, могут хоть как то помочь в России соблюдать правила ПДД....
Оксана Колесова
2021-05-11 12:57:25
Лишать водительских прав нужно навсегда, при пьяном вождении
Гость
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