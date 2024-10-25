Работа не приносит должного эффекта: на севере Карелии по мере возможностей продолжают отлов безнадзорных животных

Администрация карельского района рассказала о ходе отлова безнадзорных животных.

Администрация Лоухского муниципального района продолжает работу по отлову и содержанию бездомных животных.

Как сообщила глава администрации Кристина Серебрякова, в 2024 году на решение этой проблемы было направлено более 1,7 миллиона рублей из республиканского бюджета и 307 тысяч рублей из местного. Но из-за большого количества бездомных животных и ограниченных ресурсов, полностью решить проблему не удалось.

Как сообщают, несмотря на проведенные аукционы и заключенные контракты с различными организациями, включая ГБУ РК «РЦВК» и ООО «Атлант», проведенная работа не приносит должного эффекта. Причиной этого, по мнению администрации, является нехватка организаций, готовых заниматься отловом и содержанием животных, а также несовершенство действующего законодательства.

Администрация района неоднократно обращалась в Минсельхоз Республики Карелия с просьбой о выделении дополнительных средств и внесении изменений в законодательство, однако пока существенных результатов эти обращения не принесли.