На севере Карелии размыло дорогу, трассу пришлось закрыть

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В Калевальском районе размыло дорогу, ведущую от поселка Кепа к Костомукше, сообщает УГИБДД по Карелии.
"В связи с размывом на 28-м километре участка автодороги Кепа - Юшкозеро - Боровой - Костомукша (от Кепской развилки до развилки на Юшкозерскую ГЭС) движение автотранспорта на данном участке (с нулевого по 53-й километр) закрыто", - говорится в сообщении.
Водителям предлагается ехать в объезд – через Вокнаволок, Луусалми, Боровой.
Работы по восстановлению движения ориентировочно продлятся до 26 апреля.
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