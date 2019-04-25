На севере Карелии размыло дорогу, трассу пришлось закрыть

В Калевальском районе размыло дорогу, ведущую от поселка Кепа к Костомукше, сообщает УГИБДД по Карелии.

"В связи с размывом на 28-м километре участка автодороги Кепа - Юшкозеро - Боровой - Костомукша (от Кепской развилки до развилки на Юшкозерскую ГЭС) движение автотранспорта на данном участке (с нулевого по 53-й километр) закрыто", - говорится в сообщении.

Водителям предлагается ехать в объезд – через Вокнаволок, Луусалми, Боровой.

Работы по восстановлению движения ориентировочно продлятся до 26 апреля.