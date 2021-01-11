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Жительница Карелии воткнула нож в грудь соседке, приревновав ухажера

Новости. Общество
16:03, 12 Января 2021
фото: © pixabay.com
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В Лоухском районе две женщины устроили поножовщину, пока делили возлюбленного, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило сообщение от дочери 43-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что пришла в гости к матери и обнаружила близкую родственницу истекающей кровью. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что потерпевшая и её 49-летняя соседка по квартире вместе выпивали. В ходе застолья женщины поругались.

Поводом для ссоры стали дела сердечные. Оказалось, что возлюбленный потерпевшей не безразличен и её знакомой. Сначала соперницы выясняли отношения разговором на повышенных тонах, затем в ход пошёл нож. Соседка нанесла потерпевшей один удар в область грудной клетки.

Пострадавшая была госпитализирована. У неё диагностировали внутреннее кровотечение. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела назначено медицинское исследование, которое определит тяжесть вреда здоровью потерпевшей.

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