На севере Карелии завершена реконструкция экотропы к порогу Кеунас

Старинный маршрут восстановлен по инициативе общества карельской культуры Viena и при участии местных предпринимателей.

На севере Карелии завершена реконструкция экологической тропы к порогу Кеунас, который находится в шести километрах от рунопевческой деревни Вокнаволок вблизи финской границы. Напомним, старинный туристический маршрут восстановлен по инициативе общества карельской культуры Viena и при участии местных предпринимателей.



Порог Кеунас. Фото: https://vk.com/vienakostamus

К природному объекту теперь ведет деревянный настил, уложенный в болотистом лесу. В ближайшее время на экотропе установят информационные щиты, призывающие туристов соблюдать чистоту.