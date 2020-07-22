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На севере Карелии завершена реконструкция экотропы к порогу Кеунас

Новости. Общество
10:36, 23 Июля 2020
фото: https://vk.com/vienakostamus
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Старинный маршрут восстановлен по инициативе общества карельской культуры Viena и при участии местных предпринимателей.

На севере Карелии завершена реконструкция экологической тропы к порогу Кеунас, который находится в шести километрах от рунопевческой деревни Вокнаволок вблизи финской границы. Напомним, старинный туристический маршрут восстановлен по инициативе общества карельской культуры Viena и при участии местных предпринимателей. 


Порог Кеунас. Фото: https://vk.com/vienakostamus

К природному объекту теперь ведет деревянный настил, уложенный в болотистом лесу. В ближайшее время на экотропе установят информационные щиты, призывающие туристов соблюдать чистоту. 

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