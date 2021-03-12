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Полиция просит жителей Карелии сообщить о наркопритонах

Новости. Общество
16:00, 13 Марта 2021
фото: © pxhere.com
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В Карелии стартует общероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью!", информирует МВД республики.

В Карелии с 15 по 26 марта республиканское Управление по контролю за оборотом наркотиков совместно со специалистами других заинтересованных ведомств проведет профилактические мероприятия в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Делается это в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, предупреждения распространения наркомании среди молодёжи, выявления факторов вовлечения её в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Также акция преследует цель повысить осведомленность населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной за их незаконный оборот.

В это время жители республики могут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и о людях, распространяющих наркотические средства по номеру телефона 02 (с мобильного - 102).

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Комментарии

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бюджет
2021-03-13 16:17:25
А я думал, что профилактикой надо ежедневно заниматься. Да и стимулировать жителей республики надо! Тогда и дела пойдут, все очень просто.
Гость
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