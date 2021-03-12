Полиция просит жителей Карелии сообщить о наркопритонах

В Карелии стартует общероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью!", информирует МВД республики.

В Карелии с 15 по 26 марта республиканское Управление по контролю за оборотом наркотиков совместно со специалистами других заинтересованных ведомств проведет профилактические мероприятия в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Делается это в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, предупреждения распространения наркомании среди молодёжи, выявления факторов вовлечения её в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Также акция преследует цель повысить осведомленность населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной за их незаконный оборот.

В это время жители республики могут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и о людях, распространяющих наркотические средства по номеру телефона 02 (с мобильного - 102).