На сложном перекрестке Петрозаводска произошло ДТП с выездом на «встречку» (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улиц Боровая и Халтурина.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии на пересечении улиц Боровая и Халтурина в Петрозаводске. Там сегодня, 22 сентября, в 15.06 столкнулись два легковых автомобиля. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

Судя по видео, автомобиль ВАЗ, поворачивавший с улицы Халтурина направо, частично выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшей по улице Боровая иномаркой. Обстоятельства аварии и пострадавшие уточняются.

Ранее женщина-водитель за рулем фургона пострадала в аварии на трассе «Кола».