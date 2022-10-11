На «Сортавале» насмерть сбили водителя, вышедшего из машины после ДТП

В Ленинградской области автомобиль, врезавшийся в остановившиеся после ДТП машины, насмерть сбил человека.

Как сообщает 47news, по предварительным данным, авария произошла около семи вечера 1 декабря на первом километре трассы «Сортавала». Автомобиль «Киа Соул» врезался в «Шевроле Авео» стоявший на дороге после Д. П. Под колеса попал владелец «Шевроле». От полученных травм он скончался на месте. Известно, что погибшему было 49 лет, жил во Всеволожском районе.

По информации 47news, медосвидетельствование показало, что водитель «Киа» был трезв. В нынешнем году он один раз привлекался к административной ответственности.

Обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.