Реклама на сайте
Прислать новость
Ребенок в Петрозаводске упал с недостроенного дома 6
Сегодня 14:33
В Карелии от коронавируса умерла 26-летняя женщина 4
Сегодня 09:30
Рашид Нургалиев откроет в Карелии новый павильон «Бесовы следки» 1
Сегодня 11:54
Беременных и семьи с детьми поддержат рублем с 1 июля
19.05.2021 22:00

На Старом Арбате в Москве начала работу фотовыставка «Карелия далекая и близкая»

Новости. Общество
19:15, 20 Мая 2021
фото: Правительство Карелии

С фотографиями выставки, открывшейся сегодня, ознакомились руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и глава Карелии Артур Парфенчиков.

На 16 конструкциях размещены фотографии, где представлены уникальные природные объекты и достопримечательности Республики Карелия: остров Кижи, Валаамский архипелаг, горный парк Рускеала, водопад Юканкоски. Москвичи и гости города смогут оценить на фотографиях красоту островов Кузова, горы Воттоваара, водопада Кивач и других неповторимых мест Карелии. Авторами фотографий являются известные фотографы, такие как Игорь Георгиевский, Михаил Скрипкин, Игорь Подгорный, Виктор Давидюк и другие. Каждый снимок снабжен QR-кодом. При сканировании пользователям можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию.

Несколько кликов и наш город станет лучше
18.05.2021 21:05

Виталий Сучков поделился впечатлениями о фотовыставке:

− Мы посмотрели выставку и, конечно, хочется попасть в каждое место, которое мы увидели. Все натуральное, все завораживает. И я сам, и москвичи с удовольствием посетят эти прекрасные места.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что Республика Карелия готова к увеличению туристического потока из Москвы.

− Для многих москвичей Карелия – пока еще неизведанная земля. Многие при личном общении говорят, что были у нас всего один раз. Поэтому в рамках подписанной сегодня программы важно, чтобы москвичи открыли для себя нашу республику. Мы надеемся, что новый аэропорт позволит нам принимать еще больше туристов. И жители Карелии, в свою очередь, должны реально ощущать близость к столице в плане культурного общения, да и просто комфорта жизни. Таких моментов взаимодействия очень много. Мы надеемся, что многие москвичи откроют для себя Карелию, как часть своей Родины. Туристов и людей, влюбленных в Карелию, станет больше, − сказал руководитель региона.

Фотовыставка открылась в рамках проведения Дней Республики Карелия в Москве и будет работать до 19 июня.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-05-20 20:31:01
Удобно , рядом с домом . Можно на месяц выставку устроить ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 16:10
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
Сегодня 11:41
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»