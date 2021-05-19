На Старом Арбате в Москве начала работу фотовыставка «Карелия далекая и близкая»

С фотографиями выставки, открывшейся сегодня, ознакомились руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и глава Карелии Артур Парфенчиков.

На 16 конструкциях размещены фотографии, где представлены уникальные природные объекты и достопримечательности Республики Карелия: остров Кижи, Валаамский архипелаг, горный парк Рускеала, водопад Юканкоски. Москвичи и гости города смогут оценить на фотографиях красоту островов Кузова, горы Воттоваара, водопада Кивач и других неповторимых мест Карелии. Авторами фотографий являются известные фотографы, такие как Игорь Георгиевский, Михаил Скрипкин, Игорь Подгорный, Виктор Давидюк и другие. Каждый снимок снабжен QR-кодом. При сканировании пользователям можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию.

Виталий Сучков поделился впечатлениями о фотовыставке:

− Мы посмотрели выставку и, конечно, хочется попасть в каждое место, которое мы увидели. Все натуральное, все завораживает. И я сам, и москвичи с удовольствием посетят эти прекрасные места.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что Республика Карелия готова к увеличению туристического потока из Москвы.

− Для многих москвичей Карелия – пока еще неизведанная земля. Многие при личном общении говорят, что были у нас всего один раз. Поэтому в рамках подписанной сегодня программы важно, чтобы москвичи открыли для себя нашу республику. Мы надеемся, что новый аэропорт позволит нам принимать еще больше туристов. И жители Карелии, в свою очередь, должны реально ощущать близость к столице в плане культурного общения, да и просто комфорта жизни. Таких моментов взаимодействия очень много. Мы надеемся, что многие москвичи откроют для себя Карелию, как часть своей Родины. Туристов и людей, влюбленных в Карелию, станет больше, − сказал руководитель региона.

Фотовыставка открылась в рамках проведения Дней Республики Карелия в Москве и будет работать до 19 июня.