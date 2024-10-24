На сутки позже в дома жителей Древлянки в Петрозаводске вернулось тепло

ЕДДС города оповестила жителей густонаселенного района о том, что к ним вернулось коммунальное благо.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, теплоснабжение Древлянки восстановлено 29 октября в 15.50.

Ранее сообщали, что жители Древлянки жаловались в сети, что вечером в понедельник, 28 октября, так и не дождались тепла ни в обещанные часы, ни спустя время, когда обещали восстановить теплоснабжение намного позже.

Администрация подготовила обращение в прокуратуру города Петрозаводска с просьбой провести проверку и установить обстоятельства произошедшего и ответственных лиц.