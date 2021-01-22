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На трассе "Фонтаны" в Петрозаводске проведут санитарную вырубку деревьев

Новости. Общество
08:50, 23 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Деревья вырубят на поляне и вдоль лыжной трассы, чтобы обезопасить посетителей, утверждают в мэрии Петрозаводска.

Представители администрации и Дирекции спорта Петрозаводска обсудили возможные планы по удалению аварийных и нависших деревьев на территории лесного стадиона.

Трассу "Фонтаны", излюбленное место петрозаводчан для прогулок и занятий спортом, а также пространство для проведения различных соревнований, сделают безопаснее для посетителей. Вчера на территории лесного стадиона состоялось выездное совещание представителей администрации и Дирекции спорта Петрозаводска. На встрече специалисты во главе с руководителем муниципального учреждения Василием Филиным и начальником управления благоустройства и экологии Анной Дудыриной обсудили возможность проведения на стартовой поляне и вдоль трассы санитарной и выборочной вырубки аварийных и поражённых деревьев.

Осенью прошлого года шквалистый ветер повалил несколько елей прямо возле главной площадки. Упавшие растения повредили трансформатор, порвали электропровода, сломали ограждения. Трасса на какое-то время осталась без освещения.

Стоимость ремонта составила 250 тысяч рублей. Годом ранее ещё одно дерево упало в стартовом городке во время лыжного марафона "Karelia Ski Fest". Чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций, специалисты рассмотрели возможность удаления аварийных и нависших деревьев в местах скопления народа в период выходных и различных мероприятий. В планах Дирекции в течение двух лет ликвидировать опасные растения и провести необходимое восстановительное озеленение.

Специалисты администрации указали на необходимость согласования планов развития спортивной инфраструктуры в городском парке Фонтаны. Речь должна идти не только о сносе и восстановлении зелёных насаждений, но и о комплексном развитии территории – интеграции спортивной инфраструктуры в природную среду. Это поможет, как обезопасить посетителей трассы, так и сохранить естественную привлекательность лесного стадиона.

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