На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок

На "Сортавале" два человека погибли после столкновения внедорожника с грузовиком, выжил только ребенок.

Мужчина и женщина погибли аварии на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти. В больнице четырёхлетний ребёнок - медики борются за его жизнь, сообщили 47news в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло в начале первого часа дня 21 апреля на 11 километре трассы "Сортавала".

Volkswagen двигался в крайнем правом ряду и врезался в КАМАЗ дорожных служб. Предположительно, грузовик стоял.

В результате аварии мужчина-водитель скончался на месте. В салоне иномарки находилась женщина - она умерла по дороге в больницу. На вид её было примерно тридцать лет. Также в машине был четырёхлетний мальчик. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Возможно, погибшие приходятся ребёнку родителями.

По предварительным данным, тормозного пути у иномарки не было.

На месте работали спасатели "Пожарно-спасательной службы Агалатовского поселения".



фото ГИБДД по Петербургу и Ленобласти