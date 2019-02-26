На трассе в Карелии водитель грузовика съехал в кювет

Происшествие с участием иногороднего водителя произошло в Пряжинском районе на 353 км трассы "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии

Сотрудники ДПС заметили аварийный грузовой автомобиль Renault Premium, находящийся за пределами проезжей части.

Водитель в происшествии не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.

Было установлено, что водитель большегруза (житель Ленинградской области) не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части в левый кювет по ходу движения. Автомобиль механических повреждений не получил, однако выбраться самостоятельно из придорожного сугроба у водителя возможности не было.

Инспекторы организовали помощь водителю.