На трассе в Карелии водитель грузовика съехал в кювет

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Происшествие с участием иногороднего водителя произошло в Пряжинском районе на 353 км трассы "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии
Сотрудники ДПС заметили аварийный грузовой автомобиль Renault Premium, находящийся за пределами проезжей части.
Водитель в происшествии не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.
Было установлено, что водитель большегруза (житель Ленинградской области) не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части в левый кювет по ходу движения. Автомобиль механических повреждений не получил, однако выбраться самостоятельно из придорожного сугроба у водителя возможности не было.
Инспекторы организовали помощь водителю.
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