На три уголовных дела и 132 тысячи рублей натащил металла с чужих дач житель Прионежья

Судьбу любителя металла теперь решит суд.

Следователи Прионежского района завершили расследование уголовных дел в отношении 27-летнего мужчины. Его обвиняют в трех кражах.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, весной прошлого года фигурант, по версии следствия, несколько раз похищал металлические предметы с чужих дачных участков в Прионежском районе.

Полицейские полностью восстановили картину происшествий. Обвиняемый попросил у знакомого автомобиль «для личных нужд» и арендовал прицеп. На одном дачном участке он раздобыл винтовые сваи, трубы, металлические уголки, стальные листы, радиаторы отопления, а также швеллер. Все это он вынес в лес и отправился за товарищем, чтобы тот помог ему погрузить металлические предметы. Общий ущерб превысил 87 тысяч рублей.

На другом участке злоумышленник нашёл 2 чугунные ванны, 4 радиатора отопления и металлический лист — все это он таким же образом унёс и укатил имущество в лес, затем продал.

В ещё одном дачном кооперативе мужчина вынес металлические предметы сначала с одного участка, потом — с другого. Там у дачников пропали две чугунных и одна металлическая ванны, батареи в распиленном виде, 2 эмалированных раковины, трубы и пруты из металла, металлическая сетка, тормозные диски от иномарки, металлическая скамейка, змеевик, лом, раковина, кастрюля, слесарные тиски, пила, проволока, дверь, нерабочий бойлер, а также «когти» электрика. Общая стоимость похищенного составила свыше 45 тысяч рублей. Все предметы отправились на металлолом.

Обвиняемый во всем признался, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Молодой мужчина раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступлений.

Дальнейшую судьбу фигуранта решит суд.