На участке автодороги в Карелии из-за ремонта ограничат движение на год

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На участке автодороги А-121 "Сортавала" до августа 2019 года будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами, сообщили в управлении автодороги "Кола".
С 9 августа 2018 года до августа 2019 года на участке дороги от поселка Хелюля Сортавальского района до поселка Ляскеля Питкярантского района будет ограничено движения транспорта
Ограничение движения будет введено из-за ремонтных работ, пояснили в Упрдор "Кола".
Дорожники заверили, что будет организовано реверсивное движение, а на тех участках, где его невозможно осуществить, построят временные объездные дороги.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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