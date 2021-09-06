На улице Московской меняют канализационные сети

АО «ПКС-Водоканал» меняет канализацию в районе дома №3А по улице Московской.

Работы по замене сетей синхронизированы с администрацией города. В рамках программы «Комфортная городская среда» мэрия будет ремонтировать дворовую территории. Во дворе дома проходит участок канализационной сети АО «ПКС-Водоканал» и, поскольку сети старые, было принято решение заменить их сейчас, перед работами по асфальтированию.

Канализационные стоки будут перенаправлены в противоположную сторону. Это связано с тем, что сейчас канализация проходит через детский сад и сети не выдерживают нагрузку, поэтому стоки направляют в другой коллектор. Необходимо отметить, что на реконструкцию привлечены не тарифные деньги, а средства, полученные за негативное воздействие на канализационные сети. Расчетная стоимость проекта составляет четыре с половиной миллиона рублей.