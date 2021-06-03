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На важном перекрестке Петрозаводска появились новые запрещающие дорожные знаки (ФОТО)

Новости. Общество
11:51, 04 Июня 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

На перекрестке Шуйского и Пряжинского шоссе появились знаки «движение без остановки запрещено», предупреждает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Автоинспекция карельской столицы проинформировала водителей об установке новых дорожных знаков «Движение без остановки запрещено».

Знаки установлены перед выездом на Шуйское шоссе при движении с Пряжинского.

Запрещается движение без остановки перед краем пересекаемой проезжей части. Также водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой проезжей части.

Госавтоинспекция напоминает, что за несоблюдение требований дорожных знаков предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В 2020 году на этом перекрестке зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

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Комментарии

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sim22
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