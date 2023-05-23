На всемирно известном острове в Карелии эвакуировали людей

Забывчивый турист стал причиной оцепления на заповедном острове.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, в субботу, 27 мая, бойцы на острове Кижи получили информацию о найденном в одном из домов неизвестном рюкзаке.

Сотрудники вневедомственной охраны вместе с представителями МЧС эвакуировали людей и оцепили прилегающую территорию.

Рюкзак обследовали, и выяснилось, что он принадлежит одному из прихавших на Кижи туристов. После этого рюкзак вернули владельцу.