На всемирно известном острове в Карелии эвакуировали людей

Забывчивый турист стал причиной оцепления на заповедном острове.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, в субботу, 27 мая, бойцы на острове Кижи получили информацию о найденном в одном из домов неизвестном рюкзаке.
Сотрудники вневедомственной охраны вместе с представителями МЧС эвакуировали людей и оцепили прилегающую территорию.
Рюкзак обследовали, и выяснилось, что он принадлежит одному из прихавших на Кижи туристов. После этого рюкзак вернули владельцу.
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