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На заброшенном заводе "Карелия ДСП" вновь произошел пожар (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:25, 28 Сентября 2020
фото: ОПС Медгора
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В помещении бывшего цеха завода в поселке Пиндуши горели строительный мусор и деревянные конструкции, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 28 сентября, в 6:44 диспетчеру пожарной охраны Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре на территории завода "Карелия ДСП". На первом этаже, в помещении бывшего цеха, вспыхнул строительный мусор, остатки деревянных конструкций. Площадь горения составляла около 500 м. кв, сообщается в паблике отряда противопожарной службы Медвежьегорска.

Боролись с огнем пожарные дежурных караулов Пиндушского и Медвежьегорского подразделений пожарной охраны. Больше часа у них ушло на ликвидацию пожара.

Одной из вероятных причин возгорания стали работы по резке металлоконструкций, производимые накануне пожара.

Напомним, 22 сентября пожарные уже выезжали на заброшенный завод. Тогда загорелись деревянные конструкции в строении бывшего канифольного завода - оконные рамы и перекрытие технического этажа неэксплуатируемого 7-этажного здания. По информации источника "Столицы на Онего", пожар мог возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома.

"Пилили "металлисты" там металлолом, значит, металлические конструкции. Упала окалина на пол. Загорелись, соответственно, все деревянные элементы там – оконные рамы горели, это точно знаю, полы. Канифольный завод был производством, там же все этим делом пропитано – скипидаром, канифолью. Пожар был как бы небольшой, быстро локализовали его", - рассказал источник "Столицы на Онего".

Ранее сообщалось, что на заводе "Карелия ДСП", возможно, ведется заготовка металлолома, несмотря на арест приставами имущества предприятия, погрузившегося в кризис.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-28 17:15:58
Это уже не завод, а жалкие остатки.
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