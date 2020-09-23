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Стали известны подробности пожара на погрузившемся в кризис заводе "Карелия ДСП"

Новости. Происшествия
11:27, 24 Сентября 2020
фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976
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По информации источников, возгорание произошло в заброшенном строении бывшего канифольного завода, расположенном на территории предприятия "Карелия ДСП".

22 сентября в 18.20 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории завода "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши.

Здание, в котором произошел пожар, пустует и находится в заброшенном состоянии. По информации источника "Столицы на Онего", пожар мог возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома.

"Горело семиэтажное здание бывшего канифольного завода, заброшенное. Пилили "металлисты" там металлолом, значит, металлические конструкции. Упала окалина на пол. Загорелись, соответственно, все деревянные элементы там – оконные рамы горели, это точно знаю, полы. Канифольный завод был производством, там же все этим делом пропитано – скипидаром, канифолью.. Пожар был как бы небольшой, быстро локализовали его", - рассказал источник "Столицы на Онего", попросивший об анонимности.

По информации собеседника издания, здание, где возникло возгорание, расположено на территории завода. Объект находится в заброшенном состоянии.

В МЧС республики  подтвердили корреспонденту "Столицы на Онего", что пожар произошел в неэксплуатируемом семиэтажном строении с размерами 40 на 250 метров. В результате возгорания была повреждена огнем оконная рама на площади 4 кв. метра, пояснили в министерстве. Официальные причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на заводе "Карелия ДСП", возможно, ведется заготовка металлолома, несмотря на арест приставами имущества предприятия, погрузившегося в кризис.

В декабре 2017 года на предприятии уже происходил пожар, после которого деятельность площадки была приостановлена.

"Карелия ДСП" является градообразующей компанией в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Оно специализировалось на выпуске древесно-стружечных плит для производства мебели. Весной этого года деятельность завода была остановлена. Предприятие находится в критическом финансовом положении, ранее заявляли представители органов власти.

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Комментарии

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новый
2020-09-24 12:14:25
Тутошняя либерастнутая шелупонь как бы все равно истерить будет.
zanoza
2020-09-24 12:11:39
Слишком часто в Карелии горят заводы и всё шито-крыто.
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