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На Зареке в Петрозаводске отремонтировали двор за 2 млн рублей (ФОТО)

Новости. Общество
14:39, 28 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Глава Петрозаводска оценила благоустройство дворовой территории на улице Чернышевского, сообщили в администрации города.

Территории двух домов на улице Чернышевского отремонтированы благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".

Глава карельской столицы Ирина Мирошник встретилась с представителями дома №18 по улице Чернышевского и управляющей организации, обслуживающей здание. Жители этого дома и соседнего объединились и подали заявку в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год.

В настоящее время благоустройство двора завершено. Подрядная организация ООО "Онегодорстрой" заасфальтировала территорию, устроила парковку и освещение, установила урны и скамейки. Общая стоимость работ – более 2,2 млн рублей.

Жители дома рассказали Ирине Мирошник, что попасть в программу им удалось со второго раза. После преображения дворовой территории появились планы по дальнейшему благоустройству. Например, с приходом природного газа место групповой газовой установки может занять детская игровая площадка. Кроме того, в следующем году в домах запланирован капитальный ремонт.

В мэрии отметили, что всего в этом году на территории Петрозаводска в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустраиваются территории 71 многоквартирного дома. Работы на половине объектов уже завершены.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-28 14:52:02
Ха-ха-ха! Благоустроили двор у разваливающегося дома. Хозяйственники, блин!
Аркадий
2020-08-28 14:47:25
Обшарпаный дом на фоне нового куска асфальта!? Оригинально!
В советское время за такую "работу" мэру пинка дали бы сразу, тогда вообще не было этих придуманных программ, просто все дворы и дороги делались качественно ,как и положено,властью города....за счёт бюджета...
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