На Зареке в Петрозаводске отремонтировали двор за 2 млн рублей (ФОТО)

Глава Петрозаводска оценила благоустройство дворовой территории на улице Чернышевского, сообщили в администрации города.

Территории двух домов на улице Чернышевского отремонтированы благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".

Глава карельской столицы Ирина Мирошник встретилась с представителями дома №18 по улице Чернышевского и управляющей организации, обслуживающей здание. Жители этого дома и соседнего объединились и подали заявку в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год.

В настоящее время благоустройство двора завершено. Подрядная организация ООО "Онегодорстрой" заасфальтировала территорию, устроила парковку и освещение, установила урны и скамейки. Общая стоимость работ – более 2,2 млн рублей.

Жители дома рассказали Ирине Мирошник, что попасть в программу им удалось со второго раза. После преображения дворовой территории появились планы по дальнейшему благоустройству. Например, с приходом природного газа место групповой газовой установки может занять детская игровая площадка. Кроме того, в следующем году в домах запланирован капитальный ремонт.

В мэрии отметили, что всего в этом году на территории Петрозаводска в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустраиваются территории 71 многоквартирного дома. Работы на половине объектов уже завершены.