На жарком митинге профсоюзов в Петрозаводске потребовали отставки Медведева

На акцию пришло большое количество петрозаводчан, члены отраслевых профсоюзов, представители политических партий.

В выступлениях люди заявляли, почему они против пенсионной реформы, требовали отставки правительства и вмешательства президента.

- Мне на сегодняшний день непонятна позиция президента. Он – как сторонний наблюдатель в вопросе, который касается каждого, - сказал председатель рескома профсоюза работников автотранспорта Сергей Соловьев. – Надо принимать меры, отсиживаться нельзя. Я считаю, что мы должны потребовать от правительства Российской Федерации бросать все антинародные проекты и заняться настоящей работой по выводу нашего народа из нищеты и бедности. Президент должен вмешаться и отодвинуть от всех дел Медведева. Предлагаю эти требования включить в резолюцию.

Подробности – в нашем материале.