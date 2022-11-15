Набережная Петрозаводска покрылась ледяной глазурью (ФОТО)

Петрозаводский фотограф запечатлел покрытую льдом набережную
Игорь Подгорный опубликовал на своей странице в соцсети фото набережной города, которая заледенела.
«На набережной Петрозаводска – время ледяной глазури. Очень красиво и очень скользко!» - пишет фотограф.
Ранее сообщалось, новогоднюю елку на Онежской набережной украсят авторскими игрушками.
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