Набережная Петрозаводска покрылась ледяной глазурью (ФОТО)

Петрозаводский фотограф запечатлел покрытую льдом набережную

Игорь Подгорный опубликовал на своей странице в соцсети фото набережной города, которая заледенела.

«На набережной Петрозаводска – время ледяной глазури. Очень красиво и очень скользко!» - пишет фотограф.

Ранее сообщалось, новогоднюю елку на Онежской набережной украсят авторскими игрушками.