Набережную Петрозаводска очищают от граффити (ВИДЕО)

Владимир Любарский в соцсети рассказал о зачистке городской набережной от граффити.

Глава Петрозаводска на своей странице в соцсети выложил видео зачистки набережной города от граффити.

На видео работники комбината благоустройства очищают каменный парапет на набережной возле здания речного вокзала.

«Наши с вами деньги не уходили бы в песок, друзья, если бы эти художники понимали, что можно, а что все-таки нельзя… да, пространств для граффити-творчества не много, но это не повод уродовать общественное пространство», — написал Владимир Любарский.