Набережную Петрозаводска пропылесосили

Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал об уборке Онежской набережной с помощью садовых пылесосов.

Глава Петрозаводска поделился на своей странице в соцсети радостной новостью — по его инициативе комбинат благоустройства приобрел садовые пылесосы для уборки улиц города. После работы с этими аппаратами набережная стала заметно чище.

«Друзья, поручил Городскому комбинату благоустройства приобрести пылесосы для уборки набережной. Куплено два аппарата. Раньше под скамейку и вокруг урн глянешь — мусор лежит. Каждый окурок вручную убрать не получится, это не реально. Сегодня убедился — новые пылесосы работают», — написал градоначальник.

В то эе время Владимир Любарский отметил, что на набережной остается еще немало «белых пятен», которые ждут пылесоса. Центр города должен быть чистым.

«Правда, остаются „белые пятна“, куда новомодный агрегат еще не добрался. Поручил коллегам обратить пристальное внимание на обилие окурков в створе проспекта Ленина. Такого средь бела дня в самом центре города быть не должно», — посетовал глава Петрозаводска.

Ранее Владимир Любарский рассказал, как вернуть Петрозаводску славу чистого города и нужны ли на это многомиллиардные инвестиции.