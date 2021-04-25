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«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 26 Апреля 2021
фото: Грибы и Грибники СПб / ВК
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Грибники раскрыли местонахождение уникального грибного места в Республике Карелия, расположенного в Лахденпохском районе.

Грибники сообщили, что осенью прошлого года смогли собрать от 12 до 14 килограммов грибов за полчаса в районе озера Исо-Ийярви в Карелии. Об этом сообщается в паблике «Грибы и Грибники СПб».

«Здравствуйте, 2020 сентябрь, Лахденпохский район, Карелия, озеро Исо-Ийярви. Набрали 12-14 кг. за полчаса. Набрали бы и 200 кг., но не было тары и совсем не ожидали таких гигантских объемов!», — говорится в сообщении.

Ранее власти Петрозаводска сообщали о находке удивительных грибов.

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